Edinilen bilgiye göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Ö.K., parkta bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Jandarma ekipleri gözaltına aldı

İhbarın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliği belirlenen Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ö.K. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında tutuklama kararı verildi. Hakimlikçe tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, adli sürecin devam ettiğini belirterek resmi makamlar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda adli sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.