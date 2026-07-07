Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), AliExpress ve Temu gibi e-ticaret platformları üzerinden yapılan düşük bedelli bireysel alışverişlere yönelik gümrük düzenlemelerinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığına tavsiye kararı verdi. Alınan bu karar, yurt dışından posta siparişi veren tüketicilerin son dönemde yaşadığı erişim sorunları üzerine yapılan resmi bir şikayetin ardından geldi.

Süreci başlatan şikayet, emekli bir torna-freze ustasının KDK'ya başvurmasıyla ortaya çıktı. Vatandaş, torunlarının teknik lise projeleri için ihtiyaç duyduğu sensör, entegre, switch modül ve PCB kartlarını yurt dışından temin ettiğini ancak son gümrük düzenlemeleriyle bu teknolojik parçalara ulaşımının zorlaştığını bildirdi. Şikayet dilekçesinde, bireysel alışveriş özgürlüğünün kısıtlandığı ve bu durumun teknoloji geliştirmeye çalışan gençlerin eğitimine zarar verdiği ifade edildi. Başvuruda ayrıca, aylık paket kotasının esnetilmesi ve bireysel ithalat limitinin yeniden 150 avro seviyesine yükseltilmesi talep edildi.

GÜMRÜKTE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL NEDEN ÖNEMLİ?

Dosyayı inceleyen KDK, ticari mahiyet taşımayan ve düşük bedelli olan bireysel gönderilerde dahi basitleştirilmiş gümrük usulünden yararlanma imkanının ortadan kalktığına dikkat çekti. Yayımlanan karara göre, mevcut ithalat uygulamalarının tüketiciler açısından öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri zemininde yeniden araştırılması gerektiği belirtilerek Ticaret Bakanlığına resmi tavsiyede bulunuldu.

MEVCUT DÜZENLEME TÜKETİCİYE HANGİ EK YÜKLERİ GETİRİYOR?

Yurt dışı e-ticaret platformlarından alışveriş yapan kullanıcılar, muafiyet sınırlarının daraltılmasıyla birlikte çeşitli gizli maliyet riskiyle karşı karşıya kalıyor. KDK'nın karar metninde de vurgulandığı üzere tüketiciler; ürün bedeli haricinde vergi, beyan, ardiye ücreti, gümrük müşavirliği, hızlı kargo operatörü hizmet bedeli ve uygunluk denetimi gibi ek yükümlülüklerle karşılaşabiliyor. Tüketicinin bu masrafları sipariş aşamasında açık ve anlaşılır şekilde öngörebilmesinin hukuki bir gereklilik olduğu ifade ediliyor.

Ticaret Bakanlığının, e-ticaret kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren bu tavsiye kararı sonrasında bireysel ithalat kısıtlamalarında yeni bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.