ALANYA Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin devam eden projeleri, yeni yatırımları ve kent gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özçelik, tarım arazilerindeki kaçak yapılar, DEMAŞ alanına yapılması planlanan kültür sarayı, altyapı çalışmaları, belediyenin mali durumu ve tarımsal üretim projeleri hakkında bilgi verdi.

KAÇAK YAPILARA ABONELİK YASAĞI

Başkan Özçelik, tarla ve bahçelerde bulunan kaçak yapıların elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yeni yasal düzenlemeye dikkat çekti. Tarım arazilerinin korunması ve kullanımına ilişkin kanunda değişiklik yapıldığını belirten Özçelik, hobi bahçeleri olarak bilinen alanlardaki kaçak yapılara artık abonelik verilemeyeceğini söyledi. Kurallara aykırı hareket eden kurumlara ilk aşamada 100 bin TL, 30 gün içinde işlemin iptal edilmemesi halinde 100 bin TL daha, ardından ise her ay 100 bin TL idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

ULUSAL MİMARİ YARIŞMA

Alanya'ya bir kültür sarayı kazandırmak için önemli bir adım attıklarını açıklayan Özçelik, DEMAŞ alanı için ulusal mimari proje yarışması düzenleneceğini söyledi. Yarışmanın Mimarlar Odası iş birliğiyle gerçekleştirileceğini belirten Özçelik, tanınmış mimarların jüri üyeliği yapacağını ve yarışmanın tüm Türkiye'ye açık olacağını kaydetti. Yarışma ilanının 20 Temmuz'dan sonra yayımlanacağını, dereceye giren projelere onur ve para ödülleri verileceğini belirten Özçelik, daha önce yapılan planlama doğrultusunda bölgedeki iş yerlerinin kira sürelerinin de 2027 sonuna kadar uzatıldığını söyledi. DEMAŞ alanındaki polis lojmanlarına ilişkin de açıklama yapan Özçelik, Emniyet Müdürlüğü ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Bize 24 daireli polis lojmanını verin, yerine size 2+1 36 daireli lojman yapalım dedik. Kabul edilirse o alanı da projenin içine dahil edeceğiz. Verilmezse mevcut haliyle kalacak" dedi.

210 BİN EURO AB HİBESİ

Özçelik, Alanya Belediyesi'nin Avrupa Birliği projeleri kapsamında 210 bin Euro hibe almaya hak kazandığını açıkladı.

ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kasım ayında anıt bölgesinden Karayolları'na kadar uzanan güzergahta altyapı çalışmalarının başlayacağını belirten Özçelik, projeden altyapı şirketlerinin memnuniyet duyduğunu söyledi. Esnaf ve mahalle sakinlerinin talep etmesi halinde Kestel'de uygulanan altyapı ve üstyapı modelinin Mahmutlar'da da hayata geçirilebileceğini ifade etti. Atatürk Caddesi'ndeki kaldırım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özçelik, yaklaşık 6 kilometrelik düzenlemenin bu akşam (dün) itibarıyla sona ereceğini söyledi. Damlataş yürüyüş yolundaki ışıklandırma çalışmalarındaki gecikmenin ise yüklenici firmanın direk temininde yaşadığı sorunlardan kaynaklandığını belirten Özçelik, "Bizim elimizde sihirli değnek yok. Kurumlarla koordineli çalışıyoruz" dedi. Otogar çevresindeki yol kazılarının ise elektrik altyapısı nedeniyle zorunlu olarak yapıldığını belirten Özçelik, çalışmanın 15 gün içinde tamamlanması şartıyla izin verildiğini, asfalt seriminin de hemen ardından yapılacağını söyledi. Kestel İsa Küçülmez Caddesi'nde ilk asfalt seriminin de bugün gerçekleştirildiğini ifade etti.

ARITMA TESİSİ YENİLENDİ

Atıksu Arıtma Merkezi'nde yürütülen yenileme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Özçelik, tüm ünitelerin yenilendiğini ve tesisin yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını söyledi. Denize deşarj edilen suyun tamamen temiz olduğunu ifade etti.

'YAYA GEÇİDİ KARARI UKOME'DEN GELDİ'

Ticaret Odası önündeki yaya geçidinin kapatılmasına ilişkin eleştirilere de değinen Özçelik, kararın Resmi Gazete'de yayımlanan genelge doğrultusunda valilik ve UKOME tarafından alındığını belirtti. Belediyenin bu konuda yetkisi bulunmadığını ifade eden Özçelik, esnafın taleplerini UKOME'ye ilettiklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

VERGİ BORCU VE ARAÇ YATIRIMLARI

Belediyenin mali yapısına ilişkin de bilgi veren Özçelik, 2025 yılı Aralık ayından itibaren tüm cari vergi ödemelerinin düzenli şekilde yapıldığını belirtti. Cari vergi borcunun bulunmadığını ancak geçmiş dönem borçları nedeniyle toplam vergi yükünün her gün yaklaşık 1 milyon TL arttığını ifade etti. Vergi borcunun yeniden yapılandırılması için girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Araç filosunun da güçlendirildiğini belirten Özçelik, son iki yılda belediye envanterine 24 araç ve iş makinesi kazandırıldığını, teslim edilmesi beklenen 6 aracın daha bulunduğunu açıkladı. Fen İşleri Müdürlüğü için de Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 7 iş makinesinin sipariş edildiğini kaydetti.

KIRSALDA HİZMET VE TARIMSAL ÜRETİM PROJELERİ

Kırsal mahallelerde yön ve adres tabelalarının yerleştirilmeye devam ettiğini belirten Özçelik, mobil kuaför aracının da hizmet vermeye başladığını ve kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşacağını söyledi.

Belediyeye ait atıl durumdaki arazilerin üretim ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özçelik, 4 dönümlük alana 30 bin lavanta fidanı dikildiğini ve gelecek yıldan itibaren bu alanın turizm amaçlı değerlendirileceğini açıkladı. Elikesik Mahallesi'nde Hamdullah Emin Paşa Vakfı'na ait arazilerde de üretim kapasitesinin artırılacağını belirten Özçelik, mevcut 7 dönümlük seraya ilave olarak 20 dönüm alanda sulu tarımla çilek veya yaban mersini üretiminin planlandığını söyledi. Ayrıca kullanılmayan 40 dönümlük alana da 2 bin 500 avokado fidanı dikilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ESKİ BİNA İHALEYE ÇIKIYOR

Başkan Özçelik, belediyenin eski hizmet binasının 10 Ağustos'ta ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

PLAJ SPORLARI AVRUPA'DA İLGİ GÖRDÜ

Özçelik, Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonların Avrupa'da canlı yayınlandığını belirterek, müsabakaları 1,8 milyon kişinin takip ettiğini söyledi.

CEYLAN'DAN DEMOKRASİ VE HUKUK VURGUSU

CHP Grup Sözcüsü Halime Dim Ceylan, Temmuz ayı Alanya Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı, Madımak Katliamı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümlerine değinerek demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal birlik vurgusu yaptı.

Ceylan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın ekonomik bağımsızlık ve ulusal egemenliğin simgesi olduğunu belirtirken, Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenleri rahmetle andı. 15 Temmuz darbe girişiminin milletin ortak mücadelesiyle engellendiğini ifade eden Ceylan, darbelerin her koşulda demokrasiye yönelik gayrimeşru müdahaleler olduğunu söyledi.

Konuşmasında hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına ilişkin eleştiriler de dile getiren Ceylan, anayasal düzenin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması gerektiğini belirtti. Alanya Belediye Meclisi'nde farklı siyasi görüşlere rağmen ortak akıl ve diyalog kültürünün oluştuğunu ifade eden Ceylan, bu anlayışın ülke siyasetine de örnek olmasını temenni etti.

Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tescil eden kurucu belge olduğunu vurgulayan Ceylan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın çalışanlarının gününü kutlayarak basın özgürlüğünün demokratik toplumun temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Turizm sezonuna da değinen Ceylan, Alanya'nın marka değerinin korunması gerektiğini belirterek kısa vadeli kazanç uğruna kentin turizm imajına zarar verecek uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulundu. Orman yangınlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Ceylan, Temmuz ayında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Kamuran İnselel'i de saygı ve özlemle andı.