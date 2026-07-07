Haziran 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ikinci el otomobil piyasasındaki fiyat değişimleri netleşti. VavaCars tarafından hazırlanan VavaAI Fiyat Endeksi verilerine göre, ikinci el araç fiyatları haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74 oranında yükseldi.

Yılın ilk altı aylık dönemi değerlendirildiğinde ise pazardaki toplam fiyat artışı yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. İkinci el piyasasındaki bu kademeli yükseliş, genel ekonomik göstergelerin oldukça gerisinde konumlandı.

FİYATLAR ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Açıklanan verilere göre, aynı altı aylık dönemde TÜİK enflasyonu yüzde 17,7 olarak kaydedilirken, döviz kurlarında da yukarı yönlü hareketler izlendi. Dolar TL karşısında yüzde 8,7, avro ise yüzde 5,6 oranında değer kazandı. Bu tablo, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın hem dövizin hem de genel enflasyonun altında kaldığını gösterdi.

ALICILAR İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Fiyat artış hızının enflasyon ve döviz kurlarının gerisinde kalması, piyasada reel bir ucuzlamaya işaret ediyor. Reel bazda gerileyen otomobil fiyatları, piyasada ani dalgalanmaların yaşanmadığı, daha öngörülebilir ve dengeli bir dönemin sürdüğünü ortaya koyuyor.