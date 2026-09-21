Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim kampanyası düzenlediğini açıkladı. Kampanya, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 228 bin hak sahibinin yararlanması beklenen düzenleme, borcun tamamını kapatamayanlara da esneklik sunuyor. Kalan borcunun en az yüzde 25'lik kısmını peşin ödeyen vatandaşlar, yatırdıkları tutar üzerinden aynı oranda indirim hakkı kazanacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kampanyaya dahil olabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Başvuru yapıldığı ayın taksitinin ödenmiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan vade sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

İşlemler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin imzalandığı ilgili banka şubeleri üzerinden şahsen yürütülecek. Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde tapu devri yapılacağı için, hak sahiplerinin bankaya gitmeden önce bağlı bulundukları belediyeden güncel emlak beyan değerini gösteren belgeyi ve geçerli DASK poliçesini temin etmeleri büyük önem taşıyor. İsteyen alıcılar, borç kapatma işlemi için yine aynı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Belirtilen 19 Ekim 2026 tarihinden sonra yapılacak ödemelerde ise herhangi bir indirim uygulanmayacağı bildirildi.