Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için matematiksel senaryolar netleşmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, halen uygulanan 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net maaş üzerinden dört farklı artış ihtimali hesaplandı. Resmi rakamlar henüz açıklanmazken, enflasyon ve geçim endeksleri doğrultusunda masaya gelecek oranlar çalışanların takibinde yer alıyor.

Basına yansıyan değerlendirmelere göre, yeni ücretin belirlenmesinde işçi ve işveren taraflarının maliyet ve satın alma gücü raporları belirleyici olacak. Masadaki pazarlıkların temelini ise yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişen artış tahminleri oluşturuyor.

ZAM SENARYOLARINA GÖRE YENİ RAKAMLAR

Mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, 2027 yılı net maaşı yaklaşık 33 bin 690 TL seviyesine çıkacak. Artış oranının yüzde 25 olarak belirlenmesi durumunda ise bu rakam 35 bin 94 TL'ye yükselecek.

Daha yüksek enflasyon beklentilerini karşılayan yüzde 30'luk zam senaryosunda yeni asgari ücret 36 bin 489 TL olarak hesaplanıyor. En üst sınır olarak öngörülen yüzde 35'lik artış ihtimalinde ise net maaş 37 bin 901 lira 93 kuruşa ulaşacak.

TEK ZAM UYGULAMASI BEKLENTİLERİ NASIL ETKİLİYOR?

2022 ve 2023 yıllarında yüksek enflasyonun etkisini kırmak amacıyla yılda iki kez yapılan asgari ücret artışı, 2024 yılı itibarıyla yeniden yılda tek zamma düşürüldü. Bu durum, aralık ayında toplanacak komisyonun alacağı kararın tüm bir yıl boyunca geçerli olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla belirlenecek rakamın, 2027 yılı sonuna kadar yaşanabilecek olası enflasyonist baskıları da önceden karşılaması gerekecek.

Antalya genelinde asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar için ise temel gündem maddesini barınma ve ulaşım maliyetleri oluşturuyor. Özellikle kentteki yüksek kira fiyatları ve artan temel ihtiyaç giderleri, maaşların alım gücünü doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor.