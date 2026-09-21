Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) resmi internet sitesinden yayımlanan bilgilere göre, 22 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın 9 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek şebeke yatırımı ve bakım çalışmaları nedeniyle, belirlenen mahallelere gün içinde enerji verilemeyecek.

ALANYA'DA KESİNTİ UYGULANACAK BÖLGELER

Alanya ilçesinde yatırım ve bakım faaliyetleri sebebiyle geniş çaplı kesintiler planlanıyor. Saat 09.00 ile 16.00 arasında Kızlar Pınarı Mahallesi Anahtar Çıkmazı, Meteoroloji ve Türkmenbaşı bölgeleri ile Saray Mahallesi 960, Aliş, Sevindik ve Yasemin sokaklarında enerji akışı durdurulacak. Aynı saat diliminde Beldibi bölgesinde de elektrik kesintisi yaşanacak. Mahmutlar Mahallesi'nde ise 141 Nolu Sokak, Töngetler Sokak ve Gövez bölgelerinde kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

GAZİPAŞA VE DİĞER İLÇELERDEKİ ÇALIŞMALAR

Gazipaşa'da 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Aydın, Beyrebucak, Korubaşı, Küçüklü, Muzkent, Zeytinada ve Çobanlar mahallelerinde bakım çalışması yapılacak. Küçüklü Mahallesi Gökçeler ve Çakmak sokakları da bu durumdan etkilenecek. Aksu ilçesi Macun, Kurşunlu ve Yeşilkaraman mahallelerinde; Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'nde ve Kemer'in Merkez, Yeni, Tekirova mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirmeleri gerçekleştirilecek.

Demre Gökyazı Mahallesi'nde 09.00-12.00 saatleri arası, Elmalı Karyağdı Mahallesi ile İbradı'nın Aşağı, Başlar, Yukarı ve Çukuryan mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arası kesinti uygulanacak. Kaş ilçesinde ise Palamut Mahallesi'nde 08.30-15.30, Gelemiş, Ova, Gökçeören ve Yeniköy mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında altyapı çalışmaları sürecek.

KESİNTİ SÜRECİNDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Planlı altyapı çalışmaları, kış aylarında yaşanabilecek daha büyük ve belirsiz arızaların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak yapılıyor. Uzun süreli kesintilerin ardından şebekeye yeniden enerji verildiğinde oluşabilecek ani voltaj dalgalanmaları, ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazlara zarar verebiliyor. Bu riski en aza indirmek için vatandaşların kesinti saatlerinde hassas elektronik eşyalarını prizden çekmeleri tavsiye ediliyor.

Alanya ve Gazipaşa gibi turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, işletmelerin ve üreticilerin planlı kesinti saatlerini dikkate alarak iş planlamalarını yapmaları önem taşıyor. AEDAŞ yetkilileri, planlanan çalışmaların erken bitmesi halinde belirtilen saatlerden önce de şebekeye enerji verilebileceğini bildirdi.