ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, muz üreticilerinin yaşadığı sorunlara ve sektördeki fiyat uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muz ithalatına ilişkin mevzuatta yerli üretimi korumaya yönelik bazı değişiklikler yapıldığını belirten Göktepe, bu düzenlemelerin önümüzdeki günlerde muza olan talebi artırmasını beklediklerini ifade etti.

Üreticilerin artan talebe karşılık üretimi sürdürmesi gerektiğini dile getiren Göktepe, arz açığı oluşmaması için üretim alanlarında daha fazla üretime yönelmenin önemine dikkat çekti. Üreticilerin gece gündüz çalışarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Göktepe, devlet yetkililerinden de üreticilere yönelik destek talebinde bulundu. Mazot ve tarımsal desteklemeler konusunda üreticilerin daha fazla desteklenmesini isteyen Göktepe, “Üreticilerimize özellikle mazot ve destekleme noktasında daha fazla destek istiyoruz. Üreticilerimiz için pozitif ayrımcılık talep ediyoruz” dedi.

“ÜRETİCİNİN HAKKI VERİLMELİ”

Alanya Ziraat Odası olarak Muz Üreticileri Birliği ile birlikte Adana’dan Manavgat’a kadar uzanan sahil bandındaki muz üretim alanlarında tavsiye fiyat belirlediklerini aktaran Göktepe, Alanya Hal Derneği tarafından yapılan fiyat belirlemesine de değindi. Göktepe, Muz Üreticileri Birliği tarafından belirlenen fiyatın dengeli şekilde uygulanmasından dolayı teşekkür ederek, aynı uygulamanın bölgedeki diğer hallerde de eş zamanlı olarak hayata geçirilmesini istedi.

Göktepe, Adana’dan Manavgat’a kadar olan bölgede hal derneklerinin ortak ve dengeli bir fiyat belirlemesinin üreticinin emeğinin karşılığını alması açısından önemli olduğunu vurguladı. Göktepe, üretim yapan tüm muz üreticilerine ve sektör paydaşlarına teşekkür ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.