Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Toptancı Hali'nde tüccar ve hal esnafıyla bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin üretim maliyetleri, pazarlama, lojistik ve ihracat konularındaki taleplerini dinleyen Öz, tarımda teknoloji odaklı yeni bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Ziyaret kapsamında Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Akcan, Antalya Tüccar ve Esnaflar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Yandık ve eski başkan Adem Özaydın ile görüşmeler gerçekleştirildi. Temaslarda, Antalya tarımının sadece tonaj olarak değil, yaratılan ekonomik değerle de büyümesi gerektiği vurgulandı.

GIDA İNOVASYON MERKEZİ KURULACAK

Tarım ürünlerinin katma değerini artırmaya yönelik projelerini paylaşan Öz, Antalya Gıda İnovasyon Merkezi'nin kurulacağını bildirdi. Bu merkez aracılığıyla kentte yetişen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve markalaşma süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ürün geliştirme olanaklarına daha düşük maliyetlerle erişebilmesi amaçlanıyor.

AKILLI TARIM VE ORGANİZE BÖLGELER NASIL İŞLEYECEK?

Geleneksel tarım modellerinden teknoloji entegreli üretime geçişi öngören Antalya Organize Tarım Bölgeleri projesi, üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçleri tek bir ekosistemde birleştirmeyi hedefliyor. Planlanan Antalya Akıllı Tarım Dönüşüm Programı ile kaynakların verimli kullanılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve işletmelerin dijitalleşmesi sağlanacak. Bu yapı, tarımsal lojistik ve depolama süreçlerini birbirini tamamlayan bir zincir haline getirecek.

Antalya'nın Türkiye'nin en güçlü tarım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Hatice Öz, temel hedeflerinin üretilen ürünün değerini maksimize etmek olduğunu açıkladı. Öz, "Antalya zaten üretiyor. Şimdi mesele, ürettiğimizden daha fazla değer yaratmak. Üreticimizin emeğini, tüccarımızın tecrübesini, teknolojiyi ve ihracatı aynı sistem içinde buluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.