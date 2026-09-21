Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi sınırlarında yer alan Küçükköy Yaylası'nda hayata geçirilmesi planlanan dev enerji projesi durduruldu. PVS Enerji Mühendislik İnşaat Proje Taahhüt Ltd. Şti. tarafından yapılması hedeflenen 100 MWm/100 MWe/100 MWh kapasiteli Korkuteli Depolamalı GES projesinin ÇED süreci sonlandırıldı.

Yaklaşık 176 futbol sahasına denk gelen 125,7096 hektarlık alanı kapsayan proje için 27 Ocak 2025 tarihinde 8159 sayılı "ÇED Olumlu" kararı verilmişti. Resmi kayıtlardan aktarılan bilgilere göre, bu karar 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ÇED Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin 6'ncı bendi gerekçe gösterilerek geçersiz kılındı.

PROJE ALANININ YAYLAK VASFI NEDEN ÖNEMLİ?

Projenin konumlandırılmak istendiği 128 ada 426 numaralı parselin toplam tapu alanı 8 milyon 426 bin 779 metrekare olarak kayıtlarda yer alıyor. Resmi evraklarda "Yaylak" vasfında olan bu geniş arazinin doğal yapısı, alınan iptal kararıyla birlikte korunmuş oldu. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bölge ekolojisi açısından kritik öneme sahip yayla alanlarının enerji tesislerine dönüştürülmesi, yerel doku üzerinde kalıcı çevresel riskler barındırıyor.

ÇED KARARLARI HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİYOR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatına göre, olumlu kararı alınan projelerin belirli yasal şartlar dahilinde ve öngörülen sürelerde yatırıma dönüşmesi gerekiyor. İlgili yönetmeliğin 14'üncü maddesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya projenin belirtilen takvime uymaması durumunda verilen izinlerin iptaline olanak tanıyarak çevre mevzuatının katı bir şekilde uygulanmasını güvence altına alıyor.