İtalya'nın Cuneo kentinde yaşayan Stefano adlı kişi, vefat eden amcasından kalan kiralık kasada 1,5 milyar İtalyan lireti buldu. Il Messaggero'nun aktardığına göre, güncel değeri yaklaşık 1,1 milyon euro (56 milyon Türk lirası) olan bu meblağ, yasal süre engeline takıldı.

Veraset işlemleri sırasında ortaya çıkan kusursuz haldeki banknot desteleri, amcanın euroya geçiş döneminde parasını dönüştürmediğini gösterdi. Mirasçı, bu büyük serveti vadesiz hesabına aktarmak için İtalya Merkez Bankasına (Banca d'Italia) başvurdu.

MERKEZ BANKASI TALEBİ NEDEN REDDETTİ?

Merkez Bankası yetkilileri, eski ulusal para birimlerinin euro ile değiştirilmesi için tanınan yasal sürenin 28 Şubat 2012 tarihinde sona erdiğini bildirdi. Mevzuata göre işlem yapılabilmesi için, başvuru sahibinin 6 Aralık 2011 ile 28 Şubat 2012 tarihleri arasında resmi bir değişim talebinde bulunmuş olması gerekiyordu.

ESKİ PARA BİRİMLERİNDE ZAMAN AŞIMI NASIL İŞLİYOR?

Avrupa Birliği ülkeleri euroya geçerken, eski para birimlerinin piyasadan çekilmesi için belirli geçiş takvimleri uyguladı. İtalya gibi birçok ülke, kara para aklamayı önlemek ve para arzını dengelemek amacıyla eski banknotların değişimine kesin zaman aşımı süreleri getirdi. Bu süre dolduktan sonra eski paralar yasal ödeme aracı vasfını yitirerek yalnızca koleksiyon değeri taşıyor.

Resmi bir başvuru kaydı bulunmadığı için bankadan ret yanıtı alan Stefano'nun, bu mirası kurtarabilmek adına hukuki yolları araştırmak üzere bir tüketici derneğinden destek istediği öğrenildi.