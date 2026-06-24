Muğla'nın Milas ilçesinde 2 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Nihat Arslan (39) hakkındaki iddianame tamamlandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Milas Ağır Ceza Mahkemesi heyetince kabul edildi.

İddianamede sanık Nihat Arslan için "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olay günü sanığı aracıyla Milas'a getiren ve kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen tutuksuz sanık M.Ç. (64) hakkında ise "nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Özlem Arslan'ın olay öncesinde fail hakkında üç kez koruma kararı aldırdığı bilgisi dosyada yer buldu.

CİNAYET ÖNCESİ PLAN VE OTOPSİ RAPORU

Güvenlik kamerası kayıtları ve adli incelemelere göre, sanık Nihat Arslan'ın olay sabahı saat 05.32'de kapüşonunu kapatıp maske ve eldiven takarak evin önünde beklemeye başladığı belirlendi. Saat 06.27'de işe gitmek üzere evden çıkan üç çocuk annesi Özlem Arslan, sanığın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Otopsi raporunda, maktulün vücuduna aldığı altı bıçak darbesi neticesinde iç organ ve büyük damar kesilmesine bağlı kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca bilirkişi incelemesinde sanığın olay öncesi, "Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak" şeklinde bir paylaşım yaptığı saptandı.

NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında "nitelikli kasten öldürme" suçu; eylemin tasarlanarak, canavarca hisle veya eşe karşı işlenmesi durumlarında devreye giriyor. Sanığın olay yerine maske ve eldivenle gelip saatlerce beklemesi, hukuki açıdan eylemin anlık bir öfkeyle değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiğinin temel göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu durum, yargılama sürecinde ceza alt sınırını doğrudan ağırlaştırılmış müebbete taşıyor.

Olayın ardından üzerindeki kıyafetleri çıkararak suç aletiyle birlikte ormanlık alanda saklanan sanığın, M.Ç.'yi arayarak cinayeti işlediğini söylediği ve aynı araçla Bodrum'a döndüğü dosyada yer aldı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, tutuklu sanık Nihat Arslan ve tutuksuz sanık M.Ç.'nin 6 Ağustos tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirildi.