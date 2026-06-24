Yılın ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca çalışanın beklentisi olan asgari ücrete ara zam iddialarına ilişkin Ankara'dan yeni bilgiler yansıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarından aktarılan son değerlendirmelere göre, Temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir ek artış yapılması planlanmıyor.

Ocak 2026'da yapılan yüzde 27 oranındaki artışla net 28.075,50 TL seviyesine yükseltilen asgari ücret, aylar içinde oluşan enflasyon sebebiyle çalışanlarda yeni bir zam beklentisi yaratmıştı. Ancak elde edilen son verilere göre, şu an için bakanlık nezdinde yürütülen resmi bir ara zam hazırlığı bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETTE YILDA TEK ZAM DÖNEMİ

Ekonomi çevreleri, pandemi süreci ve sonrasındaki yüksek enflasyon döneminde uygulanan yılda iki kez zam uygulamasının artık rafa kalktığını belirtiyor. Yasal mevzuatın temel kuralı olan yılda bir kez belirleme ilkesine geri dönülmesiyle birlikte, ara dönem artışları istisnai bir durum haline geldi. Olağanüstü bir yasal düzenleme veya ani bir makroekonomik politika değişikliği yaşanmadığı sürece mevcut 28.075,50 TL'lik tutar yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak.

YENİ ARTIŞ OCAK 2027'DE BEKLENİYOR

Milyonlarca işçi ve işvereni doğrudan ilgilendiren bir sonraki maaş düzenlemesi için gözler yıl sonuna çevrilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı toplantıların ardından belirlenecek yeni rakam, Ocak 2027 döneminde yürürlüğe girecek. O tarihe kadar işçi ve işveren tarafındaki mevcut mali dengelerin aynı şekilde devam etmesi öngörülüyor.