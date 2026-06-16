Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tamamlanmasının ardından bu kez sınav sonuçlarından çok sosyal medyada ortaya çıkan “LGS anneleri” akımı konuşulmaya başlandı. Bazı velilerin sınav sürecini anlatan paylaşımları kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, konu eğitimciler ve çocuk gelişimi uzmanlarının da gündemine girdi.

Tartışmaların merkezinde, üzerinde “LGS Annesi” yazılı kuşakla çekilmiş bir fotoğraf ve sonrasında yapılan sosyal medya paylaşımı yer aldı. Paylaşımın yayılmasının ardından benzer içerikler üreten çok sayıda veli de kendi deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Birçok anne ise aylar süren hazırlık döneminde çocuklarıyla birlikte yoğun bir süreç yaşadıklarını belirtiyor. Deneme sınavları, ders programları, kaygı yönetimi ve motivasyon desteğinin aileler açısından da yıpratıcı olduğunu savunan veliler, emeklerinin görünür olmasını doğal karşıladıklarını ifade ediyor.

Ancak uzmanlar, sınav sürecinde ebeveynlerin rolü ile çocuğun bireysel başarısının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.

Çocuk ve ergen gelişimi alanında çalışan uzmanlara göre, “Biz sınava girdik”, “Biz başardık” veya “Biz kazandık” gibi ifadeler çocuğun üzerinde fark edilmeden baskı oluşturabiliyor. Özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerin kendi kimliklerini oluşturduğu bir süreçte, başarı ve başarısızlığın doğrudan aile kimliğiyle ilişkilendirilmesi çeşitli psikolojik riskler taşıyor.

Uzmanlar, sınavın sonucundan bağımsız olarak çocuklara verilecek en önemli mesajın “Seni sonuç ne olursa olsun destekliyorum” yaklaşımı olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımın öğrencilerin özgüvenini korumasına ve sınav sonucunu hayatlarının tek belirleyicisi olarak görmemelerine yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise sosyal medya oluşturuyor. Son yıllarda hayatın birçok özel anının dijital platformlarda paylaşılmasıyla birlikte, ebeveynlik süreçlerinin de görünür hale geldiğine dikkat çekiliyor. Bazı uzmanlar, sosyal medyada beğeni ve onay arayışının zaman zaman çocukların başarılarının önüne geçebildiğini savunuyor.

Eğitim çevrelerinde genel görüş ise aile desteğinin önemli olduğu, ancak sınava giren ve sonucu yaşayacak kişinin öğrenci olduğu yönünde birleşiyor. Bu nedenle velilerin süreç boyunca destekleyici rol üstlenmesi, başarıyı sahiplenmekten çok çocukların duygusal ihtiyaçlarına odaklanması gerektiği belirtiliyor.