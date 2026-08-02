KAYSERİ'DE görev yapan polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, meslektaşlarını ve yakınlarını yasa boğarken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından taziye mesajı yayımlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Serkan Duru, 1 Ağustos 2026 tarihinde evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan polis memuru Serkan Duru'nun vefatı, emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımız için 02.08.2026 tarihinde saat 10.30'da İl Emniyet Müdürlüğümüzde uğurlama töreni yapılacaktır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Serkan Duru için bugün saat 10.30'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından meslektaşlarının son görevini yerine getireceği öğrenildi. Polis memurunun vefat nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili süreç devam ediyor.