İSTANBUL'UN Bakırköy ilçesinde bir parkta çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Görüntülerin çekildiği nokta tespit edilirken, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler ayrıca bölgede saha çalışması yaparak görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerini belirlemek için kapsamlı araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda görüntülerde yer alan kişilerin J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzenini ve genel ahlakı ilgilendiren olaylara ilişkin ihbar ve paylaşımların titizlikle değerlendirildiğini belirterek, benzer olaylara karşı gerekli adli ve idari işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.