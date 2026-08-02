BAHÇELİEVLER'DE D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, kısa süreli paniğe yol açtı. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasının ardından otomobil alev alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve otomobildeki yangını söndürdü.

Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece yönünde trafik bir süre yoğunlaştı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.