ALTIN fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapan vatandaşlar ile yatırımcılar, haftanın son gününde güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikaları, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. İç piyasada ise dolar/TL kurundaki hareketlilik altının gram fiyatında etkisini sürdürüyor.

2 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Gram Altın

Alış: 6.174,46 TL

Satış: 6.175,37 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.982 TL

Satış: 10.093 TL

Yarım Altın

Alış: 19.963 TL

Satış: 20.187 TL

Tam Altın

Alış: 39.216,69 TL

Satış: 39.999,91 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 39.804 TL

Satış: 40.188 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.583,13 TL

Satış: 5.620,86 TL

Ons Altın

Alış: 4.042,01 Dolar

Satış: 4.042,61 Dolar

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarında gün içerisinde küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlık değişimler yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların işlem yapmadan önce güncel fiyatları takip etmeleri ve piyasadaki gelişmeleri yakından izlemeleri tavsiye ediliyor.