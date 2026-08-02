ALTIN fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapan vatandaşlar ile yatırımcılar, haftanın son gününde güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikaları, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. İç piyasada ise dolar/TL kurundaki hareketlilik altının gram fiyatında etkisini sürdürüyor.
2 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları
Gram Altın
- Alış: 6.174,46 TL
- Satış: 6.175,37 TL
Çeyrek Altın
- Alış: 9.982 TL
- Satış: 10.093 TL
Yarım Altın
- Alış: 19.963 TL
- Satış: 20.187 TL
Tam Altın
- Alış: 39.216,69 TL
- Satış: 39.999,91 TL
Cumhuriyet Altını
- Alış: 39.804 TL
- Satış: 40.188 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
- Alış: 5.583,13 TL
- Satış: 5.620,86 TL
Ons Altın
- Alış: 4.042,01 Dolar
- Satış: 4.042,61 Dolar
Piyasa uzmanları, altın fiyatlarında gün içerisinde küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlık değişimler yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların işlem yapmadan önce güncel fiyatları takip etmeleri ve piyasadaki gelişmeleri yakından izlemeleri tavsiye ediliyor.