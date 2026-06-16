Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri Sıra No:20), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık açıklamasına göre, vergi dairelerine olan ve vadesi geçmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına olanak tanıyan yeni düzenleme fiilen başlamış oldu.

Düzenleme, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamu alacaklarını kapsıyor. Ancak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergiler yapılandırma dışında tutuldu. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

TAKSİT SÜRELERİ VE FAİZ ORANLARI NELER?

Mükelleflerin mali durumuna göre borçlar genel olarak 36, 48 veya 72 eşit taksitte ödenebilecek. Katma Değer Vergisi (KDV) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçlarında ise en fazla 12 ay taksit imkanı sunulacak. Yapılandırılan borçlara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. Belediyeler ve il özel idareleri gibi kurumların borçları ise türüne bakılmaksızın 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE TEMİNAT ŞARTLARI NASIL İŞLEYECEK?

Borçlular başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet üzerinden veya doğrudan vergi dairelerine yapabilecek. Düzenlemede öne çıkan pratik adımlardan biri, 10 milyon liraya kadar olan kamu alacaklarında herhangi bir teminat şartı aranmaması oldu. Bu tutarı aşan borçlarda, belirlenen sınırı geçen kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi zorunlu tutuldu. Ayrıca bir takvim yılında en fazla iki taksitin aksatılmasına izin verilirken, bu taksitlerin bir sonraki dönemde faiziyle ödenmesi şartıyla tecil işlemi geçerliliğini koruyacak.