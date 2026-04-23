Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon'da yerel basına konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın aktardığına göre, dosyadaki mevcut bulgular tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'i işaret ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunun da adalet beklentisiyle yakından takip ettiği süreçte, resmi makamlardan sürece dair en üst düzey değerlendirme yapılmış oldu.

DNA TESTİ İÇİN ARAÇ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel'in tutuklanmasının ardından, olay tarihinde kullanılan aracın DNA incelemesi amacıyla İstanbul'a sevk edildiği bildirildi. Gelişmeleri değerlendiren Saral, ortada bir cinayet şüphesi olduğunu belirterek, bulguların soruşturmayı valinin oğluna yönelttiğini ifade etti. Yeni ifadelerin alınmasıyla dosyadaki iddiaların daha net ortaya konulacağı vurgulandı.

ADALET SÜRECİNDE KİMSEYE AYRICALIK TANINMAYACAK

Yaklaşık altı yıldır çözüme kavuşması beklenen dosyada, Adalet Bakanlığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yasal süreci titizlikle yürüttüğü açıklandı. Saral, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun geçmiş bulguları yakından inceleyerek araştırma sürecinin üzerine kararlılıkla gittiğini duyurdu. Suçun sabit görülmesi durumunda failin kimliğine bakılmaksızın adalete teslim edileceğinin altı çizildi.