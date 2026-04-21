Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası, öğleden sonra yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EJH 704 plakalı midibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZA İNCELEME ALTINDA

Yetkililer, Diyarbakır-Bingöl kara yolu midibüs kazası ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.