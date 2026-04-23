Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam İstanbul’da Beşiktaş JK ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede turu geçen ekip adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma, hem kulüp hem de şehir açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

MAÇ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Tribünlerin büyük ölçüde dolması beklenirken, Alanyaspor’u İstanbul’da yaşayan taraftarların da yalnız bırakmaması bekleniyor.

ALANYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Turuncu-yeşilli ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın ardından İstanbul’a hareket eden takım, kamp programına başladı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre oyuncuların morali yüksek ve takımda önemli bir eksik bulunmuyor.

PEREIRA: “BU KUPADA İDDİALIYIZ”

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda hedefi net şekilde ortaya koydu. Deneyimli teknik adamın, “Bu kupada yarı final istiyoruz” sözleriyle takımı motive ettiği öğrenildi. Pereira’nın sahaya dengeli, kontrollü ve mücadele gücü yüksek bir oyun planıyla çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.