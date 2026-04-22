İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" isimli iki yabancı gemiye müdahale edilerek el konuldu. İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen MSC-Francesca ile diğer geminin, gerekli izinleri taşımadıkları gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi. Eş zamanlı olarak ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süreci uzatıldı.

Bölgedeki deniz trafiğinde yaşanan güvenlik sorunları artış gösteriyor. İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun (UKMTO) aktardığına göre, Umman açıklarında en az üç farklı konteyner gemisi daha hedef alındı. Liberya ve Panama bandıralı gemilere yönelik roketatar ve silahlı saldırılarda can kaybı yaşanmazken, bazı gemilerde maddi hasar meydana geldi. Saldırıların İran'ın yaklaşık sekiz deniz mili batısındaki bölgelerde yoğunlaştığı ifade edildi.

ABD VE İRAN HATTINDA ATEŞKES SÜRECİ

Diplomatik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, Pakistanlı yetkililerin talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları askıya alma kararını uzattığını duyurdu. Trump, Pakistan'dan Başbakan Şahbaz Şerif ve Mareşal Asım Münir'in ricasıyla, ortak bir öneri sunulana kadar ordunun ablukayı sürdüreceğini ancak ateşkesin devam edeceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ulusal çıkarlar doğrultusunda gerekli adımları atacaklarını, ordunun her türlü tehdide karşı hazır bulunduğunu belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasına yönelik sinyaller aldıklarını ifade etti. İravani, bu adımın gerçekleşmesi halinde taraflar arasındaki ikinci tur müzakerelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini vurguladı. Daha önce ABD, İran'a ait iki ticari gemiye el koyarak bölgedeki tansiyonu yükseltmişti.

KÜRESEL TİCARET VE ALANYA TURİZMİNE OLASI ETKİLERİ

Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim ve gemi geçişlerindeki aksamalar, uluslararası tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyor. Enerji ve lojistik maliyetlerinde yaşanabilecek küresel dalgalanmaların, girdi fiyatları üzerinden yerel ekonomilere olası yansımaları dikkat çekiyor. Alanya gibi gelirinin büyük bölümünü uluslararası turizmden elde eden bölgeler, Ortadoğu'daki güvenlik iklimini yakından takip ediyor. Bölgesel istikrarın korunması, güvenli seyahat koridorlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.