Alanya’da Yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu 35 yaşındaki M.A., üzerinde ele geçirilen 280 içimlik uyuşturucu madde ile tutuklandı.

ŞÜPHELİ DİNEK MAHALLESİ’NDE DURDURULDU

Olay, Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde yaşandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Polis Timleri, devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen M.A.’yı (35) durdurdu. Yapılan üst aramasında, A4 kağıdına emdirilmiş halde 280 içimlik uyuşturucu madde bulundu.

NARKOTİKTE İFADESİ ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dönemde Alanya’da uyuşturucu ile mücadele operasyonlarının artması, özellikle mahalle aralarında yapılan denetimlerin sıkılaştığını gösteriyor. Emniyet kaynakları, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.