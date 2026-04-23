Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Samsunspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde biletler satışa sunuldu. Ligde kritik haftalara girilirken oynanacak karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun gidişatı açısından önem taşıyor.

TRİBÜN FİYATLARI NETLEŞTİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları tribünlere göre şu şekilde belirlendi:

Corendon Airlines Maraton Tribünü: 200 TL

Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü: 100 TL

Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL

Misafir Tribünü: 130 TL

Fiyatların belirlenmesinde taraftar erişiminin kolaylaştırılması ve tribün doluluğunun artırılması hedeflenirken, özellikle kale arkası tribünlerine olan ilginin yüksek olması bekleniyor.

ALANYASPOR SAHASINDA AVANTAJ PEŞİNDE

Turuncu-yeşilli ekip, iç sahada oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini avantaja çevirmeyi hedefliyor. Sezonun bu kritik bölümünde alınacak puan ya da puanlar, takımın ligdeki konumu açısından belirleyici olacak.

Teknik ekip ve oyuncuların, Samsunspor karşısında kontrollü ve disiplinli bir oyun planı üzerinde durduğu öğrenilirken, özellikle ilk dakikalardan itibaren tribün desteğinin hissedilmesi bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU