Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde moral depoladı. Turuncu-yeşilli ekip, karşılaşma öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya gelerek hem motivasyonunu artırdı hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

LUNASOL RESTAURANT’TA SAMİMİ BULUŞMA

Organizasyon, Alanya’nın bilinen mekanlarından Lunasol Restaurant ortakları Yekta İnal ve Hasan Yeniacun’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Takımın tüm bileşenlerini bir araya getiren kahvaltı programında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Teknik heyet, futbolcular ve A takım personelinin eksiksiz katıldığı buluşma, yoğun maç temposu öncesinde moral ve motivasyon açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KULÜP YÖNETİMİ DE KATILDI

Kahvaltı organizasyonuna Kulüp Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ile Kulüp Avukatı Emirhan Çavuşoğlu da katıldı. Organizasyon boyunca kulüp içindeki iletişimin güçlendirilmesi ve takım ruhunun korunmasına yönelik mesajlar öne çıktı.

“BU TÜR ETKİNLİKLER TAKIM RUHUNU GÜÇLENDİRİYOR”

Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, organizasyon sonrası yaptığı değerlendirmede, bu tür buluşmaların takım üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. Çavuşoğlu, ev sahipliği için işletme sahiplerine ve çalışanlara teşekkür ederek, birlik ve dayanışmanın sahaya da yansıyacağını ifade etti.