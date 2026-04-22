İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yürütülen Ataşehir Belediyesi soruşturmasında karar açıklandı. Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, cuma günü gözaltına alınan 20 kişiden aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 isim cezaevine gönderildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünden sağlık kontrolüne, ardından Kartal'daki adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu 11 saat sürdü. İşlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, 19 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AVUKATLARDAN USUL İTİRAZI

Adliye sürecinde sevk yazısının avukatlara gösterilmemesi üzerine kısa süreli bir kriz yaşandı. CHP'li hukukçular Çağlar Çağlayan ve Emre Telci, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirterek duruma itiraz etti. Yapılan görüşmelerin ardından usul düzeltilerek savunmalara geçilirken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal süreci sabaha kadar adliyeden takip etti.

İDDİALAR VE TUTUKLAMA KARARI

Hakim karşısına çıkan şüphelilere yöneltilen iddialar arasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yer aldı. Gece saat 03.00 sularında 9 kişinin tutuklanmasının ardından, sabah 06.30 itibarıyla Başkan Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi.

YEREL YÖNETİMLERDE ŞEFFAFLIK VURGUSU

İstanbul merkezli bu geniş çaplı operasyon, yerel yönetimlerin ihale süreçleri ve şeffaflık ilkelerini yeniden ülke gündemine taşıdı. Alanya kamuoyu ve yerel siyaset çevreleri tarafından da yakından takip edilen gelişme, belediyelerdeki denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Olası yansımaların, tüm Türkiye'deki yerel yönetimlerin idari süreçlerinde daha sıkı tedbirleri beraberinde getirmesi muhtemel görünüyor.