ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen "Epic Fury" operasyonunun sonuçlarına dair tartışmalar sürüyor. CBS News'in aktardığı habere göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, İran'ın askeri kapasitesinin Beyaz Saray'ın açıkladığından daha güçlü olduğunu bildirdi.

Başkan Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde İran donanması ve hava kuvvetlerinin yok edildiği yönündeki iddiaları ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in operasyonu tarihi bir zafer olarak tanımlaması sahadaki verilerle uyuşmuyor. Nisan ayı başındaki ateşkese rağmen İran'ın balistik füze ve fırlatma sistemlerinin yaklaşık yarısının sağlam olduğu öne sürüldü.

HAVA VE DENİZ GÜCÜ KORUNUYOR

İstihbarat değerlendirmelerine göre, İran Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık üçte ikisi operasyonel yeteneğini sürdürüyor. Konvansiyonel donanmanın büyük gemileri ağır hasar almış olsa da, asimetrik tehdit oluşturan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı hızlı hücum botlarının yüzde 60'ının faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yapılan saldırılar bu kapasitenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Başkanı Korgeneral James Adams'ın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne sunduğu rapor da bu tabloyu destekledi. Korgeneral Adams, kayıplara rağmen İran'ın bölgedeki güçleri tehdit edebilecek binlerce füze ve insansız hava aracını elinde tuttuğunu açıkladı.

PENTAGON'DAN MEDYAYA ELEŞTİRİ

Çelişkili raporların ardından Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 40 günden kısa sürede 13 binden fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Parnell, en büyük gemilerin yüzde 92'sinin ve 44 mayın gemisinin imha edildiğini vurgulayarak eleştirilere karşı çıktı ve medyayı askerlerin çabalarını küçümsemekle suçladı.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALARI

Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin aksaması ve Orta Doğu'daki tansiyonun yüksek kalması, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Bu durumun, Alanya gibi ekonomisi turizm ve tarıma dayalı bölgelerde, uçak bileti fiyatları ile sera ısıtma ve lojistik maliyetlerine olası yansımaları yerel iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.