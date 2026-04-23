İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklıklar, dünya genelinde tarım ve gıda üretimini derinden etkilemeye devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan son verilere göre, artan sıcak hava dalgaları mevcut tarım modellerini yetersiz kılıyor.

Raporda, özellikle tarım sektöründe çalışan 1 milyar insanın fizyolojik sınırları zorlayan koşullarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta-Güney Amerika gibi bölgelerde, aşırı sıcaklar nedeniyle tarlada çalışılamayacak gün sayısının yılda 250'ye ulaşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu tablonun ekonomik kayıpların yanı sıra kitlesel göç hareketlerine de zemin hazırlayabileceğini bildirdi.

TARIMDA 30 DERECE SINIRI

Temel gıda ürünlerindeki verim kaybı, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla hız kazanıyor. Geçtiğimiz yıl küresel okyanusların yüzde 90'ından fazlasının en az bir kez ısı dalgasına maruz kalması, balıkçılık faaliyetlerinde ve deniz ekosistemlerinde ağır tahribat yarattı. Aşırı sıcakların aynı zamanda ani su kıtlıkları ve orman yangınları için bir risk çarpanı olduğu vurgulandı.

ALANYA TARIMI İÇİN OLASI YANSIMALAR

WMO ve FAO'nun dikkat çektiği 30 derece eşiği ve denizlerdeki ısınma, yaz aylarında yüksek sıcaklıkların görüldüğü Alanya gibi kıyı bölgelerinde de yakından takip ediliyor. İlçedeki seracılık, muz ve avokado gibi tropikal meyve üretimi ile yerel balıkçılık faaliyetlerinin, küresel iklim uyum stratejileri kapsamında yeni su yönetimi ve hasat takvimlerine ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor.

DİJİTAL UYARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

WMO

Genel Sekreteri Celeste Saulo, erken uyarı sistemleri ve mevsimsel tahminlerin yeni iklim koşullarına uyumda hayati araçlar olduğunu açıkladı. FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ise uluslararası dayanışma çağrısı yaparak üreticiler üzerindeki baskıya dikkat çekti. Küresel gıda güvenliğini sağlamak amacıyla iklime dayanıklı tohumların geliştirilmesi, ekim-hasat takvimlerinin güncellenmesi ve tarımsal mesainin serin saatlere kaydırılması öneriliyor.