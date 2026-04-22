Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi karaborsa bilet operasyonu kapsamında önemli detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 2 Kasım 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maç öncesi bilet sistemine müdahale edildiği tespit edildi.

Yapılan incelemede, Fenerbahçe tribünlerine ayrılan 1900 biletten 632’sinin kısa sürede satıldığı, geri kalan biletlerin ise sistemde uzun süre erişilemez hale geldiği belirlendi. Bu süreçte bazı kişilerin sistemi bloke ederek biletleri toplu şekilde aldığı ortaya çıktı.

WHATSAPP VE TELEGRAM ÜZERİNDEN SATIŞ

Şüphelilerin, toplu aldıkları biletleri maç günü öncesinde stadyum çevresinde ve Telegram, WhatsApp ve X üzerinden karaborsa bilet satışı ile yüksek fiyatlardan sattığı tespit edildi.

Bilet almak isteyen birçok taraftarın Passolig sistemine erişemediği, bu nedenle alternatif yollar aramak zorunda kaldığı belirlendi. Bu durum, özellikle büyük derbilerde yaşanan “bilet bulamama” sorununu yeniden gündeme taşıdı.

BANKA HAREKETLERİ TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları incelendi. “maç, bilet, tribün, kombine” gibi açıklamalarla yapılan çok sayıda para transferi dikkat çekti.

Aynı IP adresi ve aynı kart bilgileriyle toplu bilet alımı yapıldığı belirlenirken, şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu da tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular sonrası 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon ile şüpheliler yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve satışa hazır futbol formaları ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu.

SEYİRDEN MEN KARARI UYGULANDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını izleme yasağı getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan bu operasyon, Türkiye’de derbi maçlarda karaborsa bilet satışına yönelik ilk geniş kapsamlı müdahale olarak kayıtlara geçti.