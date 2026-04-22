İddiaya göre, D.I. ile annesi B.I.(67) ve babası H.I.(67) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkan D.I. önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayda hayatını kaybeden D.I., B.I. ve H.I.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.