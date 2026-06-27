Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için rotasını Bodrum'a çevirdi. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, siyah-beyazlı ekibin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sırp santrfor Dusan Vlahovic, tatil amacıyla Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 10 gün boyunca Bodrum'da konaklayacağı belirtilen 26 yaşındaki oyuncunun bu ziyareti, transfer görüşmelerinin hızlanmasına zemin hazırladı.

BODRUM'DA YÜZ YÜZE TEMAS KURULACAK

Yıldız futbolcunun Türkiye'de bulunmasını fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, ilk adımı atarak Vlahovic'in menajeriyle iletişime geçti. Haberde yer alan iddialara göre, taraflar arasındaki sürecin ilerletilmesi amacıyla Bodrum'da doğrudan bir görüşme planlanıyor. Ayrıca Serdal Adalı'nın da Sırp oyuncuyla birebir temas kurması beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

YÜKSEK MALİ BEKLENTİLER NASIL AŞILACAK?

Transferin önündeki en belirgin engeli ise oyuncunun talep ettiği yüksek ücretler oluşturuyor. Vlahovic cephesinin 10 milyon euro imza parası ve yıllık 10 milyon euro garanti ücret istediği öne sürüldü. Siyah-beyazlı kurmayların, toplam maliyeti oldukça yüksek olan bu talepleri aşağı çekmek ve bütçe dengesini korumak adına yoğun bir pazarlık süreci yürüteceği ifade ediliyor. Süper Lig ekiplerinin son dönemdeki finansal denetim süreçleri göz önüne alındığında, bu çapta bir bedelin kulüp bütçelerinde ciddi bir ağırlık yaratacağı biliniyor.