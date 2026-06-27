Kuşadası'nda 10 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede gözetim altında tutulan eski başkanın akşam saatlerinde gerçekleşen vefatı, ilçe kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aktarılan bilgilere göre, Berberoğlu için pazartesi günü geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenecek. Hanım Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, eski başkanın naaşı Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KUŞADASI'NDA İKİ DÖNEMLİK GÖREV

İlçede iki farklı dönemde toplam 10 yıl boyunca yerel yönetimde en üst düzeyde görev alan Berberoğlu, Kuşadası'nın idari geçmişinde bilinen isimler arasında yer alıyordu. Uzun süren siyasi yaşamının ardından gelen bu kayıp, ilçede yerel yönetim tarihinde görev yapmış isimlerin kente bıraktığı izleri yeniden hatırlattı.