Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 760 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanda yangın meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, birinci kattaki dairede kimsenin olmadığı sırada klima motorundan kaynaklandığı düşünülen alevler kısa sürede tüm evi sardı. Bina sakinleri, merdiven boşluğunu kaplayan yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye erleri, binada bulunan 2 bebek, 2 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere toplam 10 kişiyi merdivenli araçlarla güvenli bölgeye tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

VİNÇLE EŞİNİ KURTARDI

Yangın sırasında en üst katta düğüne gitmek için hazırlanan bir aile de duman nedeniyle balkonda mahsur kaldı. Eşinin balkonda mahsur kaldığını gören bir kişi, arkadaşını arayarak olay yerine sivil bir vinç çağırdı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeden vincin sepetine binen vatandaş, yukarı çıkarak eşini balkondan alıp aşağı indirdi. Mahalle sakinlerinden Mahmut Sabanlı, alevlerin bir anda parladığını ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle binadakilerin kurtarıldığını ifade etti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü ve binadaki duman tahliye edildi.

KLİMA MOTORU YANGINLARINA DİKKAT

Uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde klima motorlarında biriken toz ve elektrik aksamındaki aşınmaların yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Düzenli periyodik bakım yapılmayan dış ünitelerin aşırı ısınma sonucu bu tür tehlikelere yol açabileceği belirtilirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için binada inceleme başlattı.