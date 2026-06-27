Antalya Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir fast food zincirinde yabancı turistlerin karşılaştığı hesap, yeme-içme maliyetleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, ülkesine dönmek üzere havalimanında bulunan Alman uyruklu bir çift, verdikleri basit bir siparişin ardından yüksek bir faturayla karşılaştı.

McDonald’s şubesinden 4 adet çizburger ve 2 adet kola sipariş eden turistlerden toplam 51 euro (yaklaşık 2.725 TL) tahsil edildi. Yaşadıkları deneyimi paylaşan çift, havalimanlarındaki fiyatların şehir merkezlerine kıyasla daha yüksek olmasını beklediklerini ancak talep edilen bu rakamın kabul edilebilir standartların çok üzerinde olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler, durumu "abartı" olarak nitelendirerek tepkilerini dile getirdi.

HAVALİMANI FİYATLARI NEDEN ŞEHİR MERKEZİNDEN FARKLI?

Uluslararası havalimanlarındaki ticari alanların yüksek kira bedelleri, ihale maliyetleri ve 24 saat kesintisiz hizmet veren lojistik operasyonlar, işletmelerin fiyat politikalarını doğrudan etkiliyor. Ancak uzmanlar, standart bir menünün piyasa değerinin çok üzerinde satılmasının, serbest piyasa koşullarından ziyade tüketici mecburiyetinin kullanılması olarak algılandığını belirtiyor. Bu tür yüksek fiyatlandırmalar, özellikle sosyal medya ve tüketici şikayet platformlarında hızla yayılarak destinasyonun genel fiyat algısına zarar verebiliyor.

BÖLGE TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya Havalimanı, Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz bölgesindeki turizm merkezlerinin ana ulaşım merkezi konumunda bulunuyor. Yabancı misafirlerin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında yaşadıkları bu tür maliyet deneyimleri, tatil memnuniyetinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Turizm sektörü temsilcileri, havalimanı içindeki yeme-içme alternatiflerinin fiyat-performans dengesinin korunmasının, bölgenin küresel turizm pazarındaki rekabet gücü ve misafir sadakati açısından yakından takip edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekiyor.