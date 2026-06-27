Belçika'dan kutsal topraklara uzanan zorlu bir yolculuğa çıkan 26 yaşındaki Alexandre Lauwers, umre ibadetini gerçekleştirmek için pedal çevirmeye devam ediyor. Sekiz yıl önce İslamiyet'i seçen genç gezgin, 30 günlük serüvenin ardından toplam 3 bin kilometre yol katederek İstanbul'a ulaştı.

Yetimhanede büyüyen Lauwers, bu anlamlı yolculuğu hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de dünyadaki yetim çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenliyor. Yerel basına yansıyan haberlere göre, İstanbul molasının ardından rotasını güneye çeviren gezginin yeni durağı Antalya olacak.

HEDEF İKİ AYDA MEKKE

Antalya üzerinden Ürdün'e geçmeyi planlayan Belçikalı Müslüman, nihai hedefi olan Suudi Arabistan'a toplam iki ay içinde varmayı amaçlıyor. Yolculuğunun temel motivasyonunu Allah'a yakınlaşmak ve inancını derinleştirmek olarak açıklayan Lauwers, zorlu çocukluk yıllarının kendisini bu yardım kampanyasına yönelttiğini belirtiyor.

ANTALYA GÜZERGAHI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Avrupa'dan Ortadoğu'ya uzanan bisiklet rotalarında Akdeniz kıyıları, hem iklim koşulları hem de coğrafi geçiş kolaylığı sebebiyle gezginler tarafından sıkça tercih ediliyor. Lauwers'in Ortadoğu geçişi öncesinde Antalya'yı kullanması, bölgenin uluslararası alternatif turizm ve uzun yol bisikletçiliğindeki lojistik önemini bir kez daha gösteriyor.

Manevi huzuru İslam'da bulduğunu ifade eden genç bisikletçi, sabır ve dua ile yoluna devam ediyor. Kutsal topraklara uzanan bu çaba, hem bireysel bir inanç yolculuğu hem de yardıma muhtaç çocuklar için başlatılan küresel bir farkındalık hareketi olarak kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor.