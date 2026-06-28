Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilen FIDE

Dünya Kupası'nda Türkiye rüzgarı esti. Şampiyonada hamle yapan FIDE

Ustası (FM) Ali Poyraz Uzdemir, 12 yaş genel kategorisinde dünya ikinciliğine ulaşarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, uluslararası turnuvada Türkiye'yi 8, 10 ve 12 yaş gruplarında toplam 24 milli sporcu temsil etti. Zorlu rakiplere karşı zeka dolu mücadeleler veren Uzdemir, turnuvayı 8,5 puanla tamamlayarak kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

DÜNYA KUPASINDA 8,5 PUANLIK BAŞARI

Satranç dünyasında geleceğin büyükustalarının (GM) yetiştiği en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen FIDE

Dünya Kupası altyapı turnuvaları, genç yeteneklerin uluslararası arenadaki konumunu belirliyor. Henüz 12 yaşında FIDE

Ustası unvanını taşıyan Uzdemir'in bu kritik organizasyonda elde ettiği 8,5 puanlık derece, Türk satrancının uluslararası alandaki istikrarlı yükselişini bir kez daha kanıtlamış oldu. Organizasyonda ter döken diğer 23 milli sporcu da kendi yaş kategorilerinde dünya çapındaki rakipleriyle karşılaşarak önemli tecrübeler kazandı.