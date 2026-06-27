Güney Kore'nin Incheon kentinde gerçekleştirilen CMAS

Paletli Yüzme Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Kaan Efe Kaya, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) yaptığı açıklamaya göre, erkekler 400 metre çift palet finalinde yarışan Kaya, dünya ikinciliğine ulaştı.

Final müsabakasında üstün bir performans sergileyen milli yüzücü, yarışı 3 dakika 29.06 saniyelik dereceyle tamamladı. Bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi olan Kaan Efe Kaya, uluslararası arenada Türkiye'ye önemli bir gurur yaşattı.

TSSF BAŞKANI SAĞLAM'DAN TEBRİK MESAJI

Kazanılan madalyanın ardından değerlendirmelerde bulunan TSSF

Başkanı Kadir Sağlam, federasyon olarak birçok branşta Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarıyla temsil ettiklerini bildirdi. Milli takımın Güney Kore'deki mücadelesinin ülkenin gururu olduğunu belirten Sağlam, sporcuların dünya şampiyonluğuna ulaşması için her türlü çabayı adım adım ortaya koyduklarını aktardı.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARINDA NASIL BİR İVME YAKALADI?

Kaan Efe Kaya'nın elde ettiği dünya ikinciliği, sualtı sporlarında son dönemde ivme kazanan madalya grafiğinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Başkan Sağlam'ın paylaştığı verilere göre, sadece bu ay içerisinde genç kategorisinde 3 Avrupa ikinciliği ve 2 Avrupa üçüncülüğü kazanılması bu başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Sağlam, elde edilen derecelerin şampiyonluklara dönüşeceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.