Kayseri Üniversitesi öğrencisi İsmail Gültekin, 1979 yılında yaşanan sel felaketi nedeniyle dedesinin terk etmek zorunda kaldığı Şeyhşaban Mahallesi'ne yıllar sonra dönerek kendi işini kurdu. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan genç girişimci, ata topraklarında arıcılık faaliyetlerine başladı.

Sel felaketinin ardından devlet desteğiyle 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bir bölgeye taşınan mahalle sakinlerinin aksine Gültekin, kırsal yaşama duyduğu özlemle hareket etti. Şehir hayatının ve maaşlı çalışma düzeninin kendisine uygun olmadığını fark eden üniversiteli genç, düşük maliyetli bir yatırım modeli olarak arıcılığı seçti.

HEDEF 1 TON 200 KİLOGRAM BAL

Faaliyetlerine geçen yıl sadece 7 kovanla başlayan Gültekin, kısa sürede kapasitesini artırarak 50 kovana ulaştı. Yerel kaynakların aktardığına göre, ilk yılında ticari bir beklentisi olmamasına rağmen 200 kilogram civarında bal hasadı gerçekleştirdi. Zengin bitki çeşitliliğine sahip terk edilmiş mahallenin doğal avantajlarını kullanan girişimci, bu sezon 50 kovandan 1 ton 200 kilogram bal elde etmeyi planlıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ARICILIK NEDEN AVANTAJLI?

Sektör temsilcilerinin bildirdiğine göre arıcılık, özellikle tarım eğitimi alan genç girişimciler için düşük sermayeli ve sürdürülebilir bir başlangıç fırsatı sunuyor. İnsan etkisinden uzak kalmış ve bitki florası yenilenmiş terk edilmiş kırsal alanlar, yüksek rekolteli bal üretimi için stratejik bir potansiyel barındırıyor. Bu tür bireysel girişimler, atıl durumdaki arazilerin yeniden tarımsal ekonomiye kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor.

Kendi işinin patronu olmanın avantajlarını vurgulayan Gültekin, mesaisini kendi belirlediğini ve bu sayede hem üretime hem de kişisel yaşamına yeterli vakit ayırabildiğini ifade etti.