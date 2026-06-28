Burdur Gölü'nde kano ile suya açılan ve kendilerinden bir süre haber alınamayan iki kişi, geniş çaplı arama çalışmalarının ardından kurtarıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri, kayıp şahısları Karakent köyü mevkiinde sağ olarak tespit etti.

Olay, kimliği henüz açıklanmayan iki kişinin kanoyla göle açılmasıyla başladı. Şahıslar, suya açılırken arkadaşlarıyla telefonla görüşerek Karakent köyü kıyısından karaya çıkacaklarını aktardı. Ancak belirlenen sürede dönüş yapmamaları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine durum acil durum birimlerine bildirildi.

TERMAL DRONLARLA BÖLGE TARANDI

İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye birimleri sevk edildi. Karadan ve göl üzerinden botlarla yürütülen çalışmalara, havadan da termal dronlar destek verdi. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, geniş çaplı tarama faaliyetleri şahısların önceden bildirdiği rota üzerinde yoğunlaştırıldı.

KAYIP KANOCULAR NASIL BULUNDU?

Arama kurtarma operasyonlarında, kayıp kişilerin suya açılmadan önce varış noktalarını yakınlarına bildirmesi kritik bir rol oynadı. Acil durum ekiplerinin termal dron teknolojisini ve bu güzergah bilgisini kullanarak hedef bölgeye odaklanması, arama sürecini hızlandırdı. Su sporlarında rota ve tahmini varış süresi bilgisinin paylaşılmasının hayati önemi bu olayla bir kez daha anlaşıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Çalışmaların başarıyla sonuçlanmasının ardından Burdur Valiliği konuyla ilgili resmi bir duyuru yayımladı. Valilik açıklamasında, gölde kaybolan vatandaşların ekiplerin yoğun çabasıyla Karakent mevkiinde sağ olarak bulunduğu bildirildi. İlk sağlık kontrolleri yapılan iki kişinin durumlarının iyi olduğu yetkililerce teyit edildi.