İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde gece saat 02:00 sularında bir patlama meydana geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kasklı ve motosikletli iki şüpheli, bir bakkal dükkanının girişine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş bir patlayıcı madde bıraktı. Şahısların olay yerinden hızla uzaklaşmasının hemen ardından patlayıcı infilak ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde patlamanın etkisiyle dağılan çok sayıda bilye ve çivi tespit etti. İnfilak eden madde; hedef alınan iş yerinin girişinde, apartman kapısında ve sokakta park halinde bulunan en az iki araçta maddi hasara yol açtı.

SALDIRININ HEDEFİ KİMDİ?

Patlamanın yaşandığı iş yerini yaklaşık 20 yıldır işleten 65 yaşındaki Adıgüzel Ç., emniyet mensuplarına verdiği ilk ifadede olaya anlam veremediğini belirtti. Dükkanda gündüzleri kendisinin, akşamları ise 39 yaşındaki oğlu Ali Ç.'nin durduğunu aktaran işletmeci, çevrelerinde husumetli oldukları hiç kimsenin bulunmadığını ifade etti.

ÇİVİ VE BİLYE DESTEKLİ PATLAYICININ ETKİSİ NEDİR?

Güvenlik uzmanlarının genel değerlendirmelerine göre, çivi ve bilye gibi sert cisimlerle desteklenen el yapımı patlayıcılar (EYP), infilak anında etrafa saçılan şarapneller nedeniyle ciddi fiziksel zararlara neden olabiliyor. Söz konusu olayın gece geç saatlerde, sokakta yaya trafiğinin bulunmadığı bir zaman diliminde gerçekleşmesi, olası bir can kaybının önüne geçen ana unsur olarak değerlendiriliyor.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI NASIL ANLATTI?

Aynı binada ikamet eden bir mahalle sakini, gece uyuduğu esnada şiddetli bir patlama sesiyle uyandığını ve hemen dışarı çıktığını dile getirdi. Binanın giriş camlarının kırıldığını ve araçların zarar gördüğünü belirten tanık, polis ekiplerinin kısa sürede sokağa ulaştığını aktardı. Güvenlik güçleri, çevredeki kamera kayıtlarını mercek altına alarak kaçan motosikletli şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.