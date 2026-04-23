Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde 17 Ocak’ta meydana gelen olayda müşteki R.A silahla yaralayarak kaçan şahıslar Kasten Öldürmeye Teşebbüs olayı ile ilgili olarak yapılan 4 aylık çalışmalar sonucunda suç örgütü lideri A.Ş.K. isimli şahıs ve beraberindeki 4 şüpheli olmak üzere toplam 5 kişi Antalya İl Jandarma. Komutanlığı KOM ekiplerince Ankara’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüpheli Alanya Merkez İlçe Jandarma Karakol komutanlığına getirildi. İfadeleri alınan 5 kişiden 1 kişi savcılıkça serbest bırakılırken. 4 şüpheli nöbetçi savcılıkça tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Şüpheliler D.U., G.K., M.A., ve T.C. Kasten öldürme suçundan tutuklandı. Zanlıların cezaevine götürülürken çekim yapan gazetecilerin objektifine güldükleri görüldü. Mehmet AL

