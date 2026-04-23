Alanya turizmi, 2026 sezonuna girerken Almanya pazarından gelen verilerle dikkat çekti. Almanya’dan yapılan yeni rezervasyonların yüzde 21,4 düşmesi, özellikle yaz sezonu öncesi sektör temsilcilerini tedirgin etti. Bu gelişme, “Alanya turizminde Alman turist rezervasyon düşüşü ne anlama geliyor?” sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

İPTALLERİN ARKASINDA JEOPOLİTİK ETKİ

Sektör kaynaklarına göre düşüşün en önemli nedeni, son dönemde artan jeopolitik riskler ve İran merkezli gerilim. Bu durum, özellikle Avrupa pazarında seyahat kararlarını doğrudan etkiledi. Tur operatörleri, bazı turistlerin rezervasyonlarını ertelediğini, bazılarının ise tamamen iptal ettiğini aktarıyor.

KRUVAZİYER TARAFI DA ETKİLENDİ

Mart ayında kruvaziyer turizmi de bu dalgadan payını aldı. Kruvaziyer rezervasyonlarında yüzde 22,7 düşüş yaşandı. Bu tablo, Akdeniz hattında faaliyet gösteren turizm firmalarını doğrudan etkilerken, Alanya’daki doluluk oranlarına da dolaylı yansıdı.

SEZON İÇİN TAM OLARAK KÖTÜ SENARYO YOK

Öte yandan veriler tamamen olumsuz bir tablo çizmiyor. Ekim 2026’ya kadar olan rezervasyonlara bakıldığında genel düşüşün yüzde 1,2 seviyesinde kalması, sezonun tamamen risk altında olmadığını gösteriyor. Ayrıca kruvaziyer tarafında yüzde 6,6’lık artış beklentisi, ilerleyen aylarda hareketlilik yaşanabileceğine işaret ediyor.

TURİZM GELİRLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

tersbakis.com internet sitesinin haberine göre, Rezervasyonlardaki dalgalanmaya rağmen gelir tarafında farklı bir tablo var. Mart ayında toplam turizm cirosu yüzde 6,7 arttı. Yıl genelinde ise artış yüzde 1,6 seviyesinde kaldı. Uçuş gelirlerinde yüzde 7,5, diğer turizm kalemlerinde ise yüzde 13,3 artış kaydedildi.

SAHADA NASIL HİSSEDİLİYOR?

Alanya’da turizmle geçinen birçok işletme, özellikle erken rezervasyon döneminde yaşanan yavaşlamayı hissediyor. Bir otel çalışanı durumu kısa bir cümleyle özetliyor: “Rezervasyon var ama geçen yıla göre daha yavaş.”

SEKTÖR TEMKİNLİ: GÖZLER YAZ SEZONUNDA

Turizm temsilcileri, önümüzdeki dönemde jeopolitik risklerin azalması halinde Alanya’da turist talebinin yeniden artabileceğini düşünüyor. Özellikle yaz aylarında son dakika rezervasyonlarının tabloyu değiştirebileceği ifade ediliyor.