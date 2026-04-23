Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni sistemle taksilerde her yolculuk fişe bağlanacak. Dijital takip başlayacak, vergi yükü tartışma yarattı.

TAKSİLERDE DİJİTAL FİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Alanya’da taksiyle yolculuk sonrası otomatik fiş sistemi devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeye göre, tüm ticari taksilerde “Taksi Mali Cihazı” kullanımı zorunlu olacak. Sistem, taksimetre ile entegre çalışacak ve her yolculuk sonunda fiş otomatik olarak oluşturulacak.

Oluşturulan bu fişler anlık olarak Bakanlık sistemine iletilecek. Böylece taksi gelirleri dijital ortamda takip edilecek.

1 EYLÜL 2026 SON TARİH

Düzenlemeye göre ticari taksi sahipleri ve şoförleri için yeni cihaz kullanımı 1 Eylül 2026’ya kadar zorunlu hale getirilecek. Bu tarihe kadar sisteme geçmeyen taksiler faaliyet gösteremeyecek.

Yeni taksi alanlar ya da taksimetresini değiştirenler ise en geç 30 gün içinde sisteme dahil olmak zorunda olacak.

KARTLA ÖDEME ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni sistemle birlikte taksilerde kartla ödeme imkanı da standart olacak. Şoförler, banka veya ödeme kuruluşlarıyla anlaşma yapacak ve tüm işlemler cihaz üzerinden kayıt altına alınacak.

Bu adımın özellikle turist yoğunluğu yüksek olan Alanya’da taksilerde kartla ödeme zorunluluğu açısından önemli bir değişim yaratması bekleniyor.

VERGİ YÜKÜ TARTIŞMASI

Yeni sistemle birlikte taksicilerin yalnızca KDV değil; gelir vergisi, stopaj ve geçici vergi gibi kalemlerle birlikte toplamda yüzde 40-50’ye varan bir vergi yükü ile karşılaşabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri ise artan maliyetlere dikkat çekiyor. Akaryakıt, bakım ve sigorta giderlerinin zaten yüksek olduğunu belirten taksiciler, daha düşük ve sabit oranlı vergi talep ediyor.

SAHİPLER VE ŞOFÖRLER İÇİN YENİ SORUMLULUKLAR

Yeni düzenleme ile birlikte taksi plaka sahipleri ve şoförler için vergi sorumluluklarının daha net hale gelmesi bekleniyor. Özellikle kiralama modeliyle çalışan sistemlerde, verginin kim tarafından ödeneceği konusu tartışma yaratıyor.

Düzenlemenin temel hedefi kayıt dışı ekonomiyi azaltmak olsa da, sektör temsilcileri uygulamada bazı uyum sorunları yaşanabileceğini ifade ediyor.

ALANYA’DA GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

Bu sistem, Alanya’da taksi ücretleri ve yolcu maliyetleri üzerinde de dolaylı etkiler yaratabilir. Artan vergi yükünün fiyatlara yansıması ihtimali konuşulurken, kısa mesafe yolculuklarda dahi yeni fiş sistemi standart hale gelecek.

Özellikle yaz sezonunda yoğun çalışan taksiciler için bu düzenleme, gelir ve gider dengesini doğrudan etkileyecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.