İSTANBUL'DA oynanacak kritik karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tempoyu yükseltti. Önceki gün start alan çalışmalar, dün yapılan antrenmanla devam etti. Futbolcuların idmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

BULUTHAN FORMA İSTİYOR

Uzun süren sakatlık sürecini geride bırakan genç oyuncu Buluthan Bulut, yeniden sahalara dönmenin heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana takımla birlikte çalışan Bulut, özellikle son idmanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Genç futbolcu, Beşiktaş karşısında kadroya girerek görev almak için teknik direktöründen şans bekliyor.

SON DOKUNUŞLAR BUGÜN

Turuncu-yeşilli ekip, zorlu mücadele öncesindeki son çalışmasını bugün gerçekleştirecek. Teknik heyetin, maçın taktik planı üzerinde son detayları bu antrenmanda netleştirmesi bekleniyor. Özellikle deplasmanda oynanacak olması nedeniyle savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonları üzerinde duruluyor.

İSTANBUL YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Hazırlıklarını tamamlayacak olan Corendon Alanyaspor kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek. Kritik 90 dakika öncesi şehirde kampa girecek olan temsilcimiz, yarın sahaya çıkacağı mücadelede hem moral bulmak hem de kupada yoluna devam etmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU