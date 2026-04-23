Türkiye’de 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu, yıllar sonra etkisini daha net göstermeye başladı. Özellikle 1 Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik şartları ciddi şekilde değişirken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni tablo ortaya çıktı.

Alanya ve Antalya genelinde turizm, hizmet ve inşaat sektöründe çalışan genç sigortalılar için bu değişiklikler, emeklilik planlarını doğrudan etkiliyor.

YAŞ SINIRI KADEMELİ OLARAK YÜKSELİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, eski sistemdeki erken emeklilik imkanının büyük ölçüde ortadan kalktığını söyledi.

Karakaş’a göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı artık sabit değil. Özellikle prim günlerinin geç tamamlanması durumunda emeklilik yaşı 65’e kadar çıkabiliyor.

2028 KRİTİK EŞİK OLACAK

Yeni sistemin etkileri en net şekilde 2028 yılından itibaren hissedilecek. Bu tarihten itibaren 2008 sonrası sigortalı olanların 20 yıllık prim süresini doldurmaya başlamasıyla birlikte, sistemin gerçek sonuçları ortaya çıkacak.

Bu durum, özellikle genç çalışanlar için emeklilik planlamasını daha da önemli hale getiriyor.

PRİM BOŞLUĞU EMEKLİLİĞİ GECİKTİRİYOR

Karakaş, çalışanlara kritik bir uyarıda bulunarak şunları söyledi:

“Bir gün bile prim boşluğu ciddi kayıp. Ara verilen dönemlerde isteğe bağlı sigorta ile primler tamamlanmalı.”

Özellikle turizm gibi sezonluk çalışmanın yoğun olduğu Antalya ve Alanya’da, prim eksikliği emeklilik yaşını doğrudan yukarı çekebiliyor.

GENÇLER İÇİN ERKEN SİGORTA AVANTAJI

Uzmanlara göre sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşıyor. Ailelerin çocukları 18 yaşına girer girmez sigortalı yapması, ilerleyen yıllarda emeklilik açısından ciddi avantaj sağlıyor.

Bu durum, özellikle bölgede aile işletmelerinde çalışan gençler için dikkat edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA ZORLAŞIYOR

Yeni sistemle birlikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise emeklilik sonrası çalışma imkanının kısıtlanması oldu. Mevcut sistemde emekliler destek primi ile çalışabilirken, 2008 sonrası sigortalılar için bu imkan büyük ölçüde sınırlandırılıyor.

Bu da yeni nesil emekliler için ek gelir kapısının daralması anlamına geliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN UYARI

İsa Karakaş, gelecekte emekli maaşlarının beklentilerin altında kalabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün 20 bin TL bile ileride hayal olabilir.”

Özellikle asgari ücret seviyesinde çalışanların emekli maaşlarının 13-14 bin TL bandında kalabileceği öngörülüyor. Bu durum, çalışanların aktif dönemde daha fazla birikim yapmasını zorunlu kılıyor.

Alanya gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu turizm bölgelerinde bu tablo, emeklilik sonrası yaşam standartlarını doğrudan etkileyebilir.