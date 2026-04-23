Antalya Muratpaşa’da ormanlık alanda hareketsiz bulunan 41 yaşındaki Oğuz Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan detaylar dikkat çekti.

Antalya Muratpaşa ormanlık alanda cansız beden bulunması olayı, öğle saatlerinde bölgede hareketliliğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki halk plajının karşısında yer alan ormanlık alanda yaşandı.

‘UYUYOR SANDIK’ DEDİLER

Ormanda dolaşan bir arkadaş grubu, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İlk anda uyuduğunu düşündükleri kişiye seslenen gençler, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayı görenlerden Celal Biçer (18), yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Biz uyuyor diye yanına gittik, seslendik ama tepki vermedi. Sonra öldüğünü fark edince hemen ekiplere haber verdik.”

KİMLİĞİ OLAY YERİNDE BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden çıkan kimliğe göre hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Oğuz Kartal olduğu belirlendi.

Çevrede yapılan ilk incelemelerde Kartal’ın yanında boş ilaç kutularının bulunması dikkat çekti. Bu detay, olayın nedenine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay haberini alarak bölgeye gelen yakınları, Kartal’ın cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kartal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, Antalya Muratpaşa’daki ormanda ölü bulunan Oğuz Kartal’ın ölümüne ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar, son dönemde benzer olayların artıp artmadığını merak ediyor. Olayın kesin nedeni, adli tıp raporuyla birlikte netleşecek.