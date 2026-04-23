Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz’in iki güçlü temsilcisi Samsunspor ile Trabzonspor, yarı final bileti için sahaya çıkıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik karşılaşma, iki takım için de sezonun en önemli virajlarından biri olarak görülüyor.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 18.45’te başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Samsunspor, taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamak istiyor.

TUR İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Çeyrek finalde kazanan ekip doğrudan yarı finale yükselecek. Bu nedenle iki takım da sahaya kontrollü ama sonuç odaklı bir oyun planıyla çıkacak.

Trabzonspor tecrübesiyle öne çıkarken, Samsunspor’un iç saha performansı maçın dengesini belirleyebilir.

Karşılaşma, sadece Karadeniz bölgesi için değil, Türkiye genelinde kupa heyecanını yakından takip eden futbolseverler için de büyük önem taşıyor.