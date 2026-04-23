1999-2009 yılları arasında Manavgat Belediye Başkanlığı yapan Zeynel Şenol, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlçede uzun yıllar görev yapan Şenol’un vefatı Manavgat’ta üzüntü yarattı.

10 YIL GÖREV YAPTI, “EFSANE BAŞKAN” OLARAK ANILDI

Manavgat eski Belediye Başkanı Zeynel Şenol’un vefatı ilçede geniş yankı uyandırdı. 1999 yerel seçimlerinde göreve gelen Şenol, 2009 yılına kadar aralıksız olarak belediye başkanlığı yaptı. Görev süresi boyunca hayata geçirilen projeler nedeniyle halk arasında “efsane başkan” olarak anıldı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Şenol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, özellikle Manavgat’ta uzun yıllardır onu tanıyan vatandaşlar arasında kısa sürede yayıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Zeynel Şenol’un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Manavgat Yalçıdibi Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın cenazeye katılması bekleniyor.

KAMU VE BELEDİYE KARİYERİ DİKKAT ÇEKTİ

1955 yılında Manavgat’ta doğan Şenol, eğitimini ilçede tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kamu kurumlarında görev aldı.

Başbakanlık Toprak Tarım Reform Müsteşarlığı ile başlayan kariyerinde; Ankara-Sincan Belediyesi, Süt Endüstrisi Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda görev yaptı. TRT’de Yapı İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Şenol, son olarak Proje Statik Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

MANAVGAT’TA UZUN YILLAR HİZMET VERDİ

1999 yılında Manavgat Belediye Başkanı seçilen Şenol, 10 yıl boyunca görevde kaldı. Manavgat belediyecilik hizmetleri 1999-2009 dönemi kapsamında birçok altyapı ve şehir düzenleme projesine imza attı.

33 yıl belediyeye hizmet etmiş bir babanın oğlu olan Şenol’un, kamu yönetimi ve şehircilik alanında edindiği tecrübeyi Manavgat’a yansıttığı biliniyor. Şenol, evli ve iki çocuk babasıydı.