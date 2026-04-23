Antalya Kepez Göçerler Mahallesi’nde yapılacak kat karşılığı arsa ihalesi için detaylar netleşti. 246,9 milyon TL değer biçilen proje, yatırımcıdan hem 36 bağımsız bölüm hem de nakit ödeme talep ediyor.

İHALE DETAYLARI NETLEŞTİ

Antalya Kepez kat karşılığı arsa ihalesi detayları kamuoyuna açıklandı. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Göçerler Mahallesi’nde bulunan 26085 ada 1 parsel için ihale süreci başlatıldı.

Toplam 5.911 metrekare büyüklüğe sahip arsa için belirlenen tahmini bedel 246 milyon 918 bin TL olarak duyuruldu. Bölgedeki konut projelerinin son dönemde hız kazanması, bu ihaleyi yatırımcı açısından daha dikkat çekici hale getirdi.

YATIRIMCIDAN NE İSTENİYOR?

İhale kapsamında yüklenici firmadan sadece inşaat değil, aynı zamanda finansal katkı da bekleniyor. Proje, çok bloklu konut konseptiyle planlandı.

Şartnameye göre yatırımcıdan:

• 36 adet bağımsız bölüm teslimi

• Buna ek olarak nakit ödeme

isteniyor. Projenin A, B, C, D, E ve F bloklardan oluşacağı belirtilirken, bu yapı modeli yatırımcıya farklı satış ve gelir planlaması imkanı sunuyor.

TEMİNAT BEDELİ DİKKAT ÇEKİYOR

İhaleye katılmak isteyen firmalar için belirlenen geçici teminat bedeli 7 milyon 407 bin 540 TL. Bu rakam, projenin ölçeğini ve hedef kitlenin daha çok kurumsal yatırımcılar olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor.

Kısa bir not… Bu seviyedeki teminat, küçük yatırımcı için erişilebilir değil. Yani ihale daha çok büyük firmaların yarışına sahne olacak gibi duruyor.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Antalya Kepez arsa ihalesi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı da netleşti:

Tarih: 12 Mayıs 2026

Saat: 11.00

Yer: Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Muratpaşa)

İhale günü tekliflerin alınması ve değerlendirme sürecinin başlaması bekleniyor.

KEPEZ’DE YATIRIM HAREKETLİLİĞİ

Antalya Kepez yatırım fırsatları 2026 başlığı son dönemde sıkça konuşuluyor. İlçede konut talebinin artması ve yeni projelerin peş peşe gelmesi dikkat çekiyor.

Özellikle Göçerler Mahallesi gibi gelişim bölgelerinde:

• Konut talebindeki artış

• Ulaşım projelerinin genişlemesi

• Yeni imar ve yapılaşma alanları

yatırımcı ilgisini artıran temel başlıklar arasında yer alıyor.

Bu ihale de tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü arsa büyük, plan hazır ve bölge hareketli.

Antalya Vakıflar Kepez ihalesi, yüksek bütçeli ama aynı ölçüde potansiyel barındıran projelerden biri olarak öne çıkıyor.